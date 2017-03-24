Пенсионер, выдумавший ограбление, чтобы бесплатно доехать до Олонца, оказался в суде

Уголовное дело в отношении пенсионера из Карелии, обвиняемого в ложном доносе, поступило в Петрозаводский городской суд. По версии следствия, 62-летний мужчина потратил все свои деньги на спиртное и захотел бесплатно доехать до родного Олонца.

Мужчина пошел в полицию и заявил, что его в районе станции Медвежья Гора ограбили неизвестные. Сотрудники МВД проверили достоверность сведений и убедились в том, что мужчина врет.

В итоге пенсионер не только не доехал до Олонца бесплатно, но и сам оказался на скамье подсудимых.