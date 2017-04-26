Пенсионер устроил в больнице застолье и недосчитался 27 тысяч

В Прионежском районе полиция задержала 47-летнего мужчину, подозреваемого в краже. Жертвой преступления стал 60-летний пенсионер, пишет пресс-служба МВД Карелии.

Как выяснилось, пожилой мужчина лежал в стационаре одного из лечебных учреждений района. Получив пенсию, он стал угощать других больных спиртным. Персоналу учреждения это не понравилось, и пенсионера выписали за нарушение распорядка.

Покидая палату, мужчина обнаружил пропажу 27 тысяч рублей. Кого подозревать в краже, он не знал и решил обратиться в полицию.

Подозреваемым оказался его сосед по палате, ранее судимый уроженец Пудожского района. Оказалось, что похищенные деньги он успел потратить на собственные нужды, в том числе раздал знакомым долги.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «кража».