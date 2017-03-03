Отсидевшего бомжа обвиняют в разбое и краже на юге Карелии

Полицейские Приладожья установили подозреваемого в двух преступлениях, связанных с хищением имущества. В начале зимы в Питкяранте произошло разбойное нападение на магазин, торгующий алкогольной продукцией. Неизвестный в маске зашел в помещение и, угрожая ножом, потребовал у продавца деньги. Работница выдала выручку из кассы, но злоумышленник потребовал предъявить содержимое сейфа. В итоге бизнесмены лишились 100 тысяч рублей.

Видеонаблюдение в торговой точке отсутствовало, несмотря на то, что торговую точку уже грабили. Приметы преступника кассир запомнила смутно.

Кроме того, в январе злоумышленник проник в один из домов Питкяранты и похитил строительные и садовые инструменты. Стражи порядка нашли подозреваемого – им оказался 37-летний безработный мужчина. Он признался в разбое и рассказал подробности. В начале осени он вышел из колонии и жил на улице. Несколько дней он наблюдал за алкогольным магазином, подсчитывал количество посетителей, прикидывал, какова ежедневная выручка.

Сейчас фигурант уголовного дела о разбойном нападении и краже арестован. Ранее он имел судимости за аналогичные преступления. Как выяснили полицейские, половину похищенной суммы мужчина потратил в Петрозаводске в течение нескольких дней сразу после преступления. Остальное он понемногу тратил на собственные нужды еще месяц, рассказали в МВД Карелии.