Организатор прыжков на тарзанке в парке «Рускеала» пойдет под суд

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении бывшего директора компании – организатора прыжков с тарзанкой в горном парке «Рускеала». Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть первая статьи 238 УК).

По версии следствия, 24 мая 2016 года 29-летняя девушка получила травмы после прыжка с тарзанкой. Пострадавшая пролетела над каньоном, заполненным водой, и столкнулась с отвесной скалой.

Во время расследования обвиняемый также предложил следователю взятку в размере 100 тысяч рублей за прекращение дела. При передаче половины суммы его задержали.

В ближайшее время дело передадут в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.