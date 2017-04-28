Огромный склад боеприпасов хранил в гараже житель Кондопоги

27 апреля сотрудники ФСБ и Росгвардии обнаружили целый арсенал боеприпасов и частей различного оружия в гараже 35-летнего жителя города Кондопога. Об этом сообщается на сайте МВД Карелии.

Силовики изъяли несколько охотничьих ружей, карабины, винтовки, арбалет, пистолет, сотни патронов, в том числе системы «Маузер» и «Парабеллум», 19 гранат, различные взрывчатые вещества, а также составляющие части различных видов оружия времен Великой Отечественной войны. Часть оружия отреставрирована и приведена в работоспособное состояние. На месте работали также сотрудники Росгвардии.

Владелец найденного имущества пояснил полицейским, что занимается поисковой деятельностью. В связи с этим он выезжает в различные районы Карелии и добывает боеприпасы и оружие, чтобы в дальнейшем использовать его на охоте. Известно, что у мужчины имеется официальное разрешение на хранение охотничьего карабина.

Изъятый арсенал направлен на исследование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 222 Уголовного кодекса РФ «Незаконные приобретения, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».