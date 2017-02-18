Ограбивший пенсионерку мужчина попал в объектив видеокамеры в Петрозаводске

Мужчина напал на 80-летнюю женщину в подъезде дома на улице Горького в Петрозаводске. Преступление было совершено 8 февраля около часа дня, сообщает пресс-служба МВД Карелии. Злоумышленник отобрал у пенсионерки сумку, в которой были документы, личные вещи и деньги — 250 рублей. Потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемого запечатлели камеры видеонаблюдения. Установлено, что он преследовал жертву от магазина до дома на улице Горького.

В настоящее время устанавливается личность гражданина, причастного к совершению преступления. Видео предоставлено пресс-службой МВД Карелии.

Полиция просит всех, кто узнал разыскиваемого или располагает информацией о его местонахождении, сообщить об этом по телефону: 8 900 4550102.

Конфиденциальность гарантируется.