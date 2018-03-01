В Петрозаводске задержали обвиняемого в наемном убийстве, совершенном в Петербурге

28 февраля в Петрозаводске задержали обвиняемого в покушении на убийство, совершенном по найму. 30-летнего мужчину доставили в Санкт-Петербург, где и было совершено преступление.

По версии следствия, 23 ноября прошлого года обвиняемый вместе с сообщниками во дворе одного из домов на улице Дыбенко напал на высокопоставленного сотрудника ФСИН. Злоумышленники избили мужчину железными прутьями, нанеся множественные удары по голове и телу. Однако потерпевший оказал сопротивление и был своевременно доставлен в больницу, пишет пресс-служба следственного управления Санкт-Петербурга.

Сейчас решается вопрос об аресте обвиняемого, правоохранительные органы ищут его соучастников, чтобы привлечь их к уголовной ответственности.