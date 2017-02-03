Обвиняемого в мошенничестве карельского бизнесмена экстрадировали из Германии

Сотрудники российского бюро Интерпола при поддержке ФСИН экстрадировали из Германии владельца «Ягод Карелии» Ивана Самохвалова. Его обвиняют в мошенничестве в крупном размере, пишет пресс-служба федерального МВД.

Следствие установило, что в 2010 году Самохвалов зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и в течение двух лет получал незаконное возмещение НДС из бюджета России.

Напомним, карельского бизнесмена объявили в розыск в 2015 году, его обвиняли в мошенничестве, совершенном путем хищения чужого имущества. Задержать жителя Костомукши удалось в ноябре 2016-го.