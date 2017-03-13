Обиженный петрозаводчанин сообщил о бомбе в ночном клубе

В ночь на субботу, 11 марта, в полицию Петрозаводска поступил звонок о бомбе, якобы заложенной в одном из ночных клубов города. Как сообщили в МВД Карелии, на место выехала следственно-оперативная группа.

Прибывшие к клубу полицейские эвакуировали посетителей и персонал заведения, после чего оцепили здание. Опасных предметов в нем обнаружено не было.

Установить звонившего правоохранители смогли по номеру его телефона. Подозреваемым оказался 26-летний петрозаводчанин, отдыхавший в клубе в компании приятелей. По словам молодого человека, выпив, он решил станцевать на сцене, однако получил отказ от администрации заведения, после чего был выведен из клуба охраной. Обиженный мужчина решил отомстить и сообщил о взрывном устройстве в полицию.

По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до трех лет лишения свободы.