Обиженная девушка дважды подожгла квартиру больной соседки

Кондопожские полицейские установили обстоятельства двух поджогов, случившихся в декабре прошлого года в городе бумажников. Подробности приводит пресс-служба МВД Карелии.

В декабре пожарных дважды вызывали для устранения возгорания в одном из домов города. Оба раза горела квартира, хозяйка которой долгое время находилась в больнице. Как выяснили правоохранители, жилище в обоих случаях поджигали.

Вскоре оперативники установили подозреваемую – 27-летнюю ранее несудимую жительницу того же дома. В декабре она поссорилась с сожителем, который выгнал ее из квартиры. Расстроившись, девушка решила привлечь к себе внимание, для чего подложила под дверь соседки газету и подожгла ее. В результате выгорела прихожая и входная дверь квартиры.

Через несколько дней ситуация повторилась. Спьяну девушка, вновь изгнанная из дома, проникла в поврежденную квартиру. Там она зажгла свечу и уснула. Подозреваемая очнулась в густом дыме и с трудом смогла покинуть жилище. Пожар в итоге повредил мебель, стоявшую в квартире.

По фактам поджога возбуждено два уголовных дела. Ущерб, причиненный хозяйке квартиры, оценивают в несколько десятков тысяч рублей.