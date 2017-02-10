Нуждающийся в деньгах 35-летний мужчина украл у матери холодильник

Жительница Сортавалы сообщила в полицию о краже своего холодильника. Стражи порядка установили, что к краже причастен 35-летний сын потерпевшей. У него были ключи от квартиры родительницы, и в один из дней он вынес из дома холодильник стоимостью более 18 000 рублей. Похищенное злоумышленник продал за несколько тысяч рублей, чтобы добыть денег на развлечения.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято полицейскими.