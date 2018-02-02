Новые Несторы

— Розовые очки мне сняли. Теперь я вижу жизнь такой, какая она есть на самом деле. Я благодарю бога только за то, что это произошло в 58, а не в 18 лет. Все-таки большую часть жизни я прожил с доказательством того, что правда сильнее неправды, — так эмоционально начал свое заключительное слово в суде по делу о взятке Андрей Нелидов, бывший губернатор Карелии и, как он сам себя называл впоследствии, губернатор острова Кижи. Теперь уже тоже бывший.

Сама история вполне типична для современной России. Андрей Нелидов обвиняется по статье 290 Уголовного кодекса — в получении взятки должностным лицом. Его арестовали в сентябре 2015 года. Сторона обвинения утверждает, что директор музея «Кижи» при посредничестве своего советника Ивана Романова получал от предпринимательницы Татьяны Астратенок взятки за разрешение вести торговлю на острове Кижи.

Предпринимательница заявляла в суде, что передавала Нелидову деньги за возможность торговать на острове в летний туристический сезон. По ее словам, стоимость аренды составляла 8 миллионов, из них 2,5 миллиона она должна была перечислять ООО «ЛВК «Петровский» — это компания Ивана Романова, которая реконструировала входную зону острова Кижи, а 5,5 миллиона — лично Романову, и когда его взяли под стражу по обвинению в педофилии (впоследствии он получил 20 лет колонии), Астратенок стала передавать деньги уже директору музея.

Адвокаты Нелидова и Романова настаивают на том, что состава преступления в действиях подзащитных нет и просят оправдательного приговора. Защита утверждает, что обвинение противоречиво и непоследовательно: Романов, будучи бизнесменом, директором компании «ЛВК «Петровский», инвестировал вместе с компаньонами деньги в строительство входной зоны в музей — 500 тысяч долларов — и потом хотел их вернуть, в том числе и за счет сдачи магазинов в субаренду. Защита считает, что Татьяна Астратенок действовала по указанию спецслужб и у нее была некая «легенда».

Интересно, что обвинение основывается не только на показаниях свидетелей, но и на результатах записей телефонных разговоров Нелидова и Романова с предпринимателями. Диск с записями оказался у следствия.

Согласно обвинению, Татьяна Астратенок передавала взятки Нелидову за разрешение пребывать на острове, и что он мог бы аннулировать пропуск в любое время.

Нелидов назвал перебором утверждение обвинения о том, что он мог бы совершить противоправное действие и отобрать у Астратенок пропуск на остров.

— Проезд на комете стоит 2 тысячи рублей умножьте это на 90 дней езды ежедневной, будет 180 тысяч, но это же не пять с половиной миллионов. Комета идет один час. Так люди ездят на работу, ну, во всяком случае, в Петербурге, — сказал Нелидов в суде.

В то же время Андрей Нелидов заявил в суде, что деньги, которые он получал от предпринимательницы, являются собственностью его бывшего советника Ивана Романова, и что это нельзя считать взяткой. Он также сказал, что сожалеет о том, что вмешался в коммерческую деятельность «ЛВК «Петровский» и получил чужие деньги.

«Это самый жестокий поступок в моей жизни. Я уже почти три года сижу в тюрьме», — сказал по этому поводу Андрей Нелидов.

Обвинение просит определить Нелидову наказание — 9 лет колонии строгого режима и штраф в 55 миллионов рублей, а Романову назначить 8 лет заключения и штраф 27,5 миллиона рублей. Но, поскольку он уже получил срок — 20 лет по обвинению в педофилии, то прокуратура просит назначить ему общее наказание — 23 года колонии с ограничением свободы сроком на 2 года.

В городском суде Петрозаводска в своем последнем слове Андрей Нелидов говорил о победе добра над злом и выразил надежду в том, что суд учтет все мотивы и обстоятельства дела. Как смягчающее обстоятельство он привел тот факт, что строительство входной зоны в музей Кижи принесло пользу.

— Это останется людям вне зависимости от того, что будет с нами, сказал Нелидов.

Также экс-глава музея провел аналогию: сравнил строительство Преображенской церкви легендарным мастером Нестором и строительство входной зоны в музей.

— Самым главным экспонатом музея-заповедника «Кижи» является церковь Преображения Господня, которую, по преданию, 300 лет назад плотник Нестор построил без единого гвоздя. По иронии судьбы ровно через 300 лет сотрудники музея вместе с Романовым при директорстве Нелидова построили прихожую к этому храму без единого бюджетного рубля. Оба закончили плохо: Нестор после строительства храма дал себе зарок ничего никогда не строить, чтобы не построить ничего более прекрасного, а Нелидов с Романовым оказались в тюрьме. Вот такой итог, — сказал Андрей Нелидов.

Андрей Нелидов также сообщил, что для него решение суда будет судьбоносным и пограничным, принимая во внимание состояние здоровья и возраст. Также Нелидов поблагодарил за поддержку свою супругу.

— Мне бы хотелось при всех, в присутствии судей, адвокатов, обвинения, журналистов, сказать слова большой благодарности…вообще таких слов нет… я благодарен тебе, Арина! Если бы не ты, я бы здесь не стоял, это точно. Я бы в первый же год бы закончил. Только благодаря тебе я выжил. Только благодаря тебе! Ты — настоящая женщина и ты — настоящий член экипажа, — сказал Андрей Нелидов.

Иван Романов в своем последнем слове сказал, что не совершал никаких преступлений и готов пройти проверку на полиграфе.

— Я сожалею о том, что я не уменьшил ей (Татьяне Астратенок — прим.ред.) арендную плату. Если бы я уменьшил ей арендную плату, я бы здесь не сидел, и он (Андрей Нелидов — прим. ред.) тоже бы здесь не находился. Я прошу оправдать меня, так как я не совершал никаких действий и, по-честному, те деньги, прокурор которые предложил ей вернуть, это по правильности мои деньги, их вернуть надо, — сказал Иван Романов.

Речь подсудимого была короткой. Иван Романов едва сдерживал слезы.

— Дай бог любому действующему руководителю, кто бы ни был руководителем музея Кижи, чтобы они могли не ждать денег из бюджета, а найти инвесторов и продолжить начатое. Потому что все время музей работал только за счет государственных денег, никогда в жизни никто туда не инвестировал. Это был стартовый проект, я сожалею о том, что все идеи, которые были, я не довел до конца, — сказал Иван Романов.

Иван Романов поблагодарил семью и друзей и попросил суд оправдать его. В конце своей речи он перекрестился.

Приговор Романову и Нелидову будет оглашен 2 марта.