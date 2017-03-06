Ни один из подсудимых по делу о крушении Ту-134 не признал своей вины

Владимир Пронин и Владимир Шкарупа, обвиняемые по делу о крушении самолета Ту-134 под Петрозаводском летом 2011 года, не признали своей вины. Как стало известно во время оглашения приговора по делу в Прионежском районном суде, подсудимые считают, что к авиакатастрофе привели действия экипажа.

Из текста приговора также следует, что Шкарупа, бывший на момент трагедии заместителем гендиректора аэропорта, обращался в 2011 году в Росавиацию с просьбой перенести плановую проверку учреждения. Свою просьбу он аргументировал тяжелым финансовым положением аэропорта.

Ранее свою вину отказался признавать третий подсудимый, чиновник Росавиации Эдуард Войтовский. Он также возложил вину за случившееся на экипаж самолета.

Крушение самолета Ту-134 в 2011 году под Петрозаводском унесло 47 жизней, еще пять человек получили травмы различной степени тяжести. Компании, которой принадлежал самолет, был причинен ущерб на сумму более 16 миллионов рублей.

В качестве обвиняемых привлечены начальник управления радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи Росавиации Эдуард Войтовский, заместитель гендиректора петрозаводского аэропорта Владимир Шкарупа и исполняющий обязанности начальника авиационной метеостанции аэропорта Владимир Пронин.