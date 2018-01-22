Незаконно пересекший на велосипеде госграницу финн предстанет перед судом в Карелии

Нарушитель государственной границы – гражданин Финляндии – предстанет перед Сортавальским судом. Об этом сообщает прокуратура Карелии, которая уже утвердила обвинительный акт по этому уголовному делу.

– В ходе расследования установлено, что обвиняемый, не имевший финского паспорта и действительной российской визы, без соответствующего разрешения в сентябре прошлого года ночью на велосипеде перебрался через границу из Финляндии и продолжил движение вглубь территории Российской Федерации, но вскоре был задержан пограничным нарядом, – сообщает пресс-служба карельской прокуратуры.

В настоящее время обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

За совершение этого преступления может быть назначено наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок.