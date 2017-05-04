Нелидов попросил привлечь к своей защите Валерия Тольского

Экс-глава Карелии Андрей Нелидов, подсудимый по делу о получении взятки в особо крупном размере, попросил привлечь к своей защите наравне с адвокатами Валерия Тольского. Такое заявление, как сообщает «Столица на Онего», Нелидов сделал на сегодняшнем заседании в Петрозаводском городском суде.

Почему подсудимый выступил с такой просьбой, не сообщается. Присутствовавший на заседании Тольский отметил, что знаком с Нелидовым с 1998 года. Сейчас он является помощником председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

— С учетом отсутствия у гражданина Тольского юридического образования и соответствующего опыта суд не может прийти к выводу о том, что господин Тольский может компетентно оказать юридическую помощь подсудимому Нелидову. В этой связи вынужден отказать Нелидову в удовлетворении ходатайства, — огласил решение судья Дмитрий Хромых.

Кроме того, на заседании Нелидов рассказал, что получал от следствия предложение о сделке. Бывший губернатор от него отказался.

Андрея Нелидова обвиняют в том, что он, будучи директором музея «Кижи», при посредничестве бизнесмена Ивана Романова получал взятки от предпринимателей в обмен на разрешение вести торговлю на острове. По версии следствия, Нелидов получил больше 5 миллионов рублей.