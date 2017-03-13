Неизвестные под видом сотрудников «Водоканала» обманывают жителей Карелии

В Карелии действуют аферисты, представляющиеся сотрудниками компании «ПКС-Водоканал». Об одном из таких случаев «Республике» рассказала жительница Петрозаводска.

На прошлой неделе к пенсионерке и ее супругу пришли две молодые женщины в спецодежде и заявили, что в доме из кранов течет техническая вода. Поскольку пить такую воду нельзя, неизвестные предложили купить у них фильтр за 20 тысяч рублей. Хозяйке квартиры визитеры показались подозрительными, поэтому она отказалась от предложения и попросила женщин уйти.

В пресс-службе ПКС пояснили, что сотрудники «Водоканала» не распространяют приборы очистки воды. Они могут прийти в квартиру к пользователям только по вызову либо для того, чтобы проверить счетчики. При этом они обязаны предъявить удостоверения, в которых должно быть указано место работы: ОА «ПКС-Водоканал».

По информации МВД Карелии, за февраль-март в полицию поступило восемь подобных заявлений: половина — от жителей Петрозаводска, половина – от жителей других городов республики.

ПКС просит жителей Карелии быть осторожными, тщательно проверять документы мнимых сотрудников организации и настороженно относиться к любым покупкам на дому.