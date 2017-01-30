Напор – на порно

На почтовый ящик «Республики» электронное письмо с порноснимком и обвинением в проституции пришло на прошлой неделе. Обвиняли женщину, работающую в одной из поликлиник Петрозаводска. Просили обратить внимание на ненадлежащее поведение: мол, как это — проститутка людей лечит.

Письмо получила не только наша редакция: в числе адресатов — Министерство здравоохранения Карелии, несколько республиканских ЦРБ, БСМП Петрозаводска, санэпидемстанция, ряд СМИ. Как выяснилось позже, аналогичное сообщение получили многие пользователи социальной сети «ВКонтакте», в том числе — 14-летняя девочка.

Порнографический снимок при пристальном рассмотрении оказался фальшивым: лицо обвиняемого в письме медика приклеили к телу порноактрисы. Кляузу для достоверности снабдили и подлинными фотографиями со страницы соцсети, принадлежащей оклеветанной женщине. Кроме того, письмо содержало и ее персональные данные — фамилию, имя, отчество, номер телефона, точное место работы. Бери и терроризируй.

Чем, собственно, неизвестные «доброжелатели» и занимались.

Фото: скриншот с телефона оклеветанной женщины Фото: скриншот с телефона оклеветанной женщины

«Деньги себе оставь»

С нами женщина разговаривать отказалась: после десятков звонков с угрозами никакого доверия не осталось. А вот ее муж нам поверил.

— У нас вообще нет никаких долгов. Да и кредитов-то, кроме ипотеки, нет. И ее мы исправно платим. И вдруг — коллекторы, звонки, угрозы. Впервые они позвонили 19 января, — сообщил муж оклеветанной женщины.

Позже супруги узнали, что кредит в микрофинансовой организации «Деньги в руки» взяла их родственница еще в августе 2016 года. Сумма долга — 10 тысяч рублей.

— Мы даже не знаем, кому они хотят, чтобы мы заплатили. А в самой микрофинансовой организации ничего толком не говорят, — сказал мужчина.

По факту беспрецедентного случая с обвинениями в проституции МВД проводит проверку. Как нам сообщили в ведомстве, ее результаты должны быть известны уже на следующей неделе.

«Республика» позвонила по номеру, с которого петрозаводчанка получала СМС-угрозы. Нам ответил человек грубый, но проницательный. «Республика» позвонила по номеру, с которого петрозаводчанка получала СМС-угрозы. Нам ответил человек грубый, но проницательный. Разговор с коллектором

Главное — доверие

В России офисов компании «Деньги в руки» немало, в Карелии — только один. Притворившись человеком, остро нуждающимся в деньгах, корреспондент «Республики» вошел в офис.

— Вы на погашение или чтобы взять? — спросила вежливо Анна, единственный в небольшом помещении сотрудник фирмы.

— Взять. Мне нужны 3000 рублей. Срочно. Какой у вас процент?

— Мы выдаем займы от одной тысячи до тридцати тысяч рублей на срок от 10 до 20 дней. Два процента (в день — прим. ред.). Давайте паспорт.

Паспорт — единственный документ, который требует микрозаймовая организация для выдачи займа. На вопрос о месте заработка корреспондент сообщил, что уже четыре года нигде не работает, живет редкими халтурами на стройке. Зарабатывает как придется. Анну это не смутило — ведь клиент помимо своих данных должен назвать номера телефонов двоих поручителей. Это могут быть друзья или родственники.

Что характерно, их согласие сотрудницу организации, очевидно, не интересует. То есть можно сделать человека поручителем без его ведома, что и произошло с несчастной петрозаводчанкой.

Есть и еще одна особенность — клиент обязан подписать согласие на обработку персональных данных. Документ составлен как бы со ссылкой на Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных». Правда, есть в нем и несколько весьма противоречивых формулировок:

«… я даю согласие на обработку своих персональных данных, их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),…»

Фото: ИА «Республика» Фото: ИА «Республика» Фото: ИА «Республика»

«Изучите подробно все, что вы подписываете. Особое внимание обратите на мелкий шрифт», — именно такой совет дал начальник отдела персональных данных и СМИ Роскомнадзора Карелии Роман Коснов.

Роскомнадзор Карелии сообщает, что главный документ, регулирующий защиту персональных данных любого человека, — Федеральный закон № 152-ФЗ. Однако его положения могут отменить иные постановления и внутриведомственные законы. Так, например, судебные приставы имеют полное право, несмотря на закон № 152-ФЗ, писать о должниках где угодно, сообщая имя, фамилию, возраст и прочее. Подобные нормы, противоречащие закону № 152-ФЗ, могут иметь и микрозаймовые организации.

После того, как Анна дала корреспонденту «Республики» все необходимые для выдачи займа документы, в офис компании «Деньги в руки» вошли еще два сотрудника издания:

В итоге ничего конкретного Анна не сказала: почти вся информация о работе компании по взысканию долгов осталась в тайне. «Республика» также не смогла выяснить и контакты руководителей «Деньги в руки».

Впрочем, вскоре после нашего визита корреспонденту позвонила региональный директор фирмы Дарьяна Брянцева. Она обещала ответить на все наши вопросы, попросила составить официальный запрос на бланке редакции и отнести его в офис организации. Мы подготовили документ и доставили его по адресу; правда, поставить подпись о получении запроса сотрудник отказался.

Также отметим, что в информагентстве «Республика» имеются копии всех документов, подтверждающих, что родственница оклеветанной женщины действительно брала заем в «Деньги в руки».

Два процента в день — это более 700 процентов годовых. Несмотря на кабальные условия, микрозаймовые организации по-прежнему пользуются спросом: в Петрозаводске их более 30, притом у каждой организации, как правило, несколько филиалов.

Проверенный метод

В прошлом году в столице Карелии коллекторы угрожали взорвать два детских сада: один на улице Ровио, другой — на Сортавальской. Годом ранее взыскатели долгов испортили входную дверь жительнице Петрозаводска: просто нафаршировали замочную скважину клеем и спичками. За долги. Сейчас коллекторы освоили и другие способы — напор на клевету.

От мужа опороченной женщины мы получили список номеров телефонов, с которых раздавались угрозы: 8-953-118-37-95, 8-996-763-86-58,8-921-014-21-02, 8-962-856-04-95, 8-960-346-08-11, 8-900-650-167-1, 8-928-663-56-17, 8-953-116-07-11, 8-937-979-59-09, 8-938-500-31-85, 8-961-546-87-39. Многие из них давно засветились как коллекторские. Существуют даже небольшие форумы, где люди уже несколько лет рассказывают, кто какие угрозы получил.

С петрозаводской историей много общего:

Скриншот с сайта zvonki.octo.net Скриншот с сайта zvonki.octo.net Скриншот с сайта zvonki.octo.net Скриншот с сайта zvonki.octo.net

С 1 января вступили в силу новые правила, которые резко ограничивают работу коллекторов. Так, например, они предписывают всем подобным организациям регистрироваться в реестре. Отметим, пока что в Карелии ни одна коллекторская фирма не имеет права взыскивать долги. Но все прекрасно понимают, что терроризировать людей звонками с угрозами, матерными СМС и клеветническими письмами можно и из-за пределов республики.

Фото: pixabay.com.