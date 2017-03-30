Напавший на отца с ножом житель Карелии пойдет под суд

Следственный комитет Карелии завершил расследование уголовного дела против 22-летнего жителя Медвежьегорска. Как сообщили в пресс-службе ведомства, молодой человек обвиняется в покушении на убийство отца и умышленном повреждении чужого имущества.

По версии следствия, в ночь на 30 октября 2016 года злоумышленник несколько раз ударил ножом собственного отца. Потерпевший оказал сыну сопротивление и смог вызвать полицейских, которые задержали обвиняемого.

Кроме того, злоумышленник похитил из магазина несколько бутылок спиртного и повредил ножом входную дверь квартиры в многоквартирном доме.

Как показала судебно-психиатрическая экспертиза, обвиняемый страдает психическим расстройством, которое лишает его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. Из этого следует, что о нуждается в принудительном лечении и будет направлен в психиатрическую больницу.

В ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.