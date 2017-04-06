МВД и ФСБ начали искать нелегалов на стройках в Карелии

Одним из первых проверенных объектов стало место строительства Президентского кадетского училища в Петрозаводске.

Поиск нелегальных мигрантов в Петрозаводске. Фото: пресс-служба МВД РК

Поиск нелегальных мигрантов в Петрозаводске. Фото: пресс-служба МВД РК

Карельские полиция, Росгвардия и ФСБ начали проверку строительных объектов республики на наличие нелегальных мигрантов. Как сообщили в пресс-службе МВД, проверка проводится в соответствии с распоряжением врио главы Карелии о дополнительных мерах безопасности в регионе.

Одним из первых объектов, на которых прошла выездная проверка, стало строительство Президентского кадетского училища на Комсомольском проспекте в Петрозаводске. Стражи порядка выяснили, что на стройке работают в том числе граждане Украины и Белоруссии, однако нелегальных рабочих на объекте не оказалось.

Распоряжение о введении в Карелии дополнительных мер безопасности Артур Парфенчиков подписал после террористической атаки на петербургское метро.

История подвиги: Петрозаводск изначальный
  • русский мужик

    Надо уголовно наказывать предпринимателей за найм иностранцев . У нас в Карелии по деревням дикая безработица ‘ но нанимать своих они не торопятся . Иностранцев выгоднее !??