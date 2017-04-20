Мужчина вырвал сумку из рук 80-летней женщины

Грабеж произошел в Питкяранте накануне днем, сообщили в МВД Карелии. Злоумышленник вырвал из рук женщины 1937 года рождения пакет с личными вещами и кошельком. Вызванные на место происшествия стражи порядка нашли часть вещей, которые грабитель бросил неподалеку, а также установили личность подозреваемого. Им оказался 30-летний местный житель.

Еще один грабеж произошел накануне в поселке Шуя. 39-летняя местная жительница оказалась в гостях в компании незнакомцев. В ходе застолья один из них ударил женщину и отобрал у нее 200 рублей. Полицейские по описанию женщины выяснили личность злоумышленника. Оказалось, что у 40-летнего подозреваемого уже были проблемы с законом.