Мужчина пытался утихомирить соседей с помощью травматического пистолета

Житель Петрозаводска предстанет перед судом за угрозу убийством и причинение легкого вреда здоровью.

Согласно обвинительному заключению, мужчина в январе этого года находился в гостях у знакомого, однако его отдыху помешали шумные соседи. Тогда подвыпивший мужчина взял травматический пистолет, пришел к соседям и начал угрожать убийством.

Свои угрозы он подкрепил несколькими выстрелами из пистолета по руке одного соседа и в бок другого.

Теперь мужчину будут судить сразу по трем статьям: угроза убийством, причинение легкого вреда здоровью и причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия.