Мужчина представился иностранцем и обманул пенсионера на крупную сумму

В полицию Костомукши обратился пенсионер и сообщил, что его на улице обманул мошенник и лишил 6000 рублей. Полицейские установили злоумышленника и выяснили, что вечером 11 марта на улице к пострадавшему обратился неизвестный, говоривший по-фински. Изъяснялся он так, что пенсионер понял: случайный знакомый хочет совместно употребить спиртное.

Пенсионер согласился, и мужчины расположились во дворе одного из домов. После этого иноязычный приятель растолковал, что хочет обменять 500 евро. У пенсионера было только 5900 рублей, злоумышленника это устроило.

– Сразу после того, как произошел обмен, мнимый финн поспешно удалился, что насторожило потерпевшего. Внимательно разглядев иностранные деньги, он понял, что получил бутафорскую продукцию, – сообщает пресс-служба регионального МВД.

Возбуждено уголовное дело. 44-летний подозреваемый, уже имеющий судимость, задержан.