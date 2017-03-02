Мужчина избил собутыльника полкой в Петрозаводске

В городской суд Петрозаводска поступило дело местного жителя, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому.

Как сообщили в пресс-службе суда, в ноябре 2015 года во время совместного застолья между собутыльниками вспыхнул конфликт. Обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил потерпевшего кулаком и полкой по лицу. В результате драки пострадавший получил «неизгладимое обезображивание лица».

Согласно части второй статьи 111 Уголовного кодекса за это преступление обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы.