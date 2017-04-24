Мужчина избил работницу сервисной компании, которая зашла в его подъезд

Агрессивный житель Петрозаводска предстанет перед судом за свои действия. Как рассказали в городском суде, 15 мая состоится предварительное слушание по иску работницы одной из сервисных компаний, предлагающих установку счетчиков на воду.

В ноябре прошлого года женщина вместе со стажером зашли в подъезд одного из домов, однако встретившийся им там мужчина, который представился сотрудником полиции, не проявил гостеприимства. Он кричал, требуя покинуть территорию подъезда, потом пытался столкнуть девушку с лестницы, ударив по спине, затем схватил её за куртку, порвав её, и ударил раз несколько головой и спиной об стену, после чего схватил девушку за руку и вытолкал из подъезда на улицу.

Врачи диагностировали у пострадавшей сотрясение головного мозга, ушибы шейного отдела позвоночника, ушибы грудного отдела. Теперь через суд она просит взыскать компенсацию морального вреда в результате причинения вреда здоровью в размере 300 тысяч рублей, а также денежные средства в качестве возмещения материального ущерба в размере свыше 6 тысяч рублей.