Москвич пойдет под суд за дачу взятки сотруднику ГИБДД Карелии

Прокурор Лахденпохского района утвердил обвинительное заключение в отношении 48-летнего жителя Москвы. Его обвиняют в даче взятки должностному лицу, пишет пресс-служба прокуратуры Карелии.

По версии следствия, в октябре прошлого года мужчина ехал по трассе «Сортавала». На территории Лахденпохского района его задержал сотрудник ДПС. Инспектор выяснил, что москвич перевозил тяжеловесный груз – мобильную сортировочную установку – без специального разрешения.

Груз арестовали и поместили на хранение на спецстоянку. Хозяин установки попытался дать взятку в размере 200 тысяч должностному лицу ОГИБДД ОМВД по Лахденпохскому району. Он надеялся, что взамен ему помогут вернуть груз и обеспечат его беспрепятственную перевозку. Однако сразу после передачи денег мужчину задержали сотрудники полиции.

Уголовное дело в отношении жителя Москвы передадут в суд, как только он ознакомится с обвинительным заключением.