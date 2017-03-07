Мошенники обманули жительницу Карелии более чем на два миллиона рублей

В начале марта полицию Кондопожского района обратилась 68-летняя местная жительница и сообщила о том, что стала жертвой мошенников. Пенсионерка рассказала, что несколько недель назад в телепередаче по одному из кабельных каналов увидела рекламу о целебных свойствах различных атрибутов, способных излечить любой недуг.

Женщина позвонила. Собеседник обещал ей выздоровление и посоветовал пройти несколько сеансов по экстрасенсорному лечению, а после предложил приобрести различные иконы, масла, амулеты, свечи и целебный камень. В феврале за различные процедуры и аксессуары женщина перевела неизвестным 2 240 000 рублей.

По данному факту проводится проверка. Устанавливается принадлежность банковских карт, схемы движения денежных средств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сотрудники полиции предупреждают граждан: будьте бдительны! Под видом целителей могут оказаться мошенники, которые предлагают чудодейственное излечение от всех болезней, однако их главная цель – завладеть чужими денежными средствами и скрыться.

Как избежать обмана мошенников, можно прочитать в специальной памятке «Республики».