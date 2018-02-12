Молодую женщину убили на окраине Петрозаводска

Около часа назад в одном из общежитий по улице Кемской произошло убийство молодой женщины. Об этом «Республике» сообщили очевидцы произошедшего. Сейчас на месте трагедии работают сотрудники МВД.

Как добавили очевидцы, жертва — 25-летняя женщина, которая пришла в гости к своей сестре, снимавшей комнату в общежитии на первом этаже. Вслед за женщиной пришел и ее бывший муж (возможно, гражданский). Они вышли в коридор, разговаривали. Потом мужчина убил ее ножом.

Также известно, что преступник после совершения преступления сбежал. Его, по словам очевидцев трагедии, разыскивают полицейские с собаками. В настоящий момент правоохранители допрашивают свидетелей случившегося, а также проводят опрос соседей.

Подтвердить эту информацию в дежурной части МВД пока что не удалось.