Молодой человек с ножом напал на девушку в Петрозаводске

24-летний житель Петрозаводска с ножом напал на девушку на улице Мелентьевой в Петрозаводске в минувший вторник, 11 апреля. Как выяснили сотрудники вневедомственной охраны, прибывшие на место происшествия, неизвестный молодой человек начал преследовать потерпевшую на улице. Испугавшись, она забежала в общежитие и стала просить о помощи.

Вслед за ней ворвался злоумышленник. Он схватил девушку за рукав и стал угрожать ей ножом. Услышав предупреждение вахтера о вызове сотрудников охраны, молодой человек покинул общежитие. На выходе его задержал наряд.

Ранее судимого злоумышленника доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».