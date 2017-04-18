Многодетной матери назначили пособие на ребенка после вмешательства прокуратуры

Кемский городской суд восстановил права многодетной матери, которой отказывали в выплате ежемесячного пособия. Соответствующий иск подал прокурор Кемского района, пишет пресс-служба республиканской прокуратуры.

Как выяснилось, женщина обратилась в учреждение соцзащиты за пособием на третьего ребенка. При этом она указала состав семьи и доход, который с учетом алиментов оказался ниже прожиточного минимума.

Центр социальной работы, однако, отказался назначить положенные выплаты. Основанием стал тот факт, что женщина не оформила алименты через суд или нотариуса, а значит, не попыталась улучшить материальное положение семьи. При этом отец детей платил алименты добровольно и в установленном законом количестве.

Суд согласился с мнением прокуратуры о том, что многодетная мать имеет право на пособие без предоставления лишних документов. Женщине были назначены положенные по закону выплаты.