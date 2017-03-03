Многодетная мать в деревенском баре совершила крупную кражу

Посетительница бара в поселке Ладва лишилась 11 тысяч рублей. Женщина сообщила полицейским, что находилась в заведении ночью и, собираясь уходить, передала на время сумку своему спутнику. Он устал ждать, когда приятельница попрощается со всеми, и повесил сумку на дверь. Проходившая мимо 33-летняя дама воспользовалась случаем и незаметно сняла с дверной ручки аксессуар.

Похитив деньги, женщина покинула бар и потратила наличность на продолжение развлечений. От сумки она избавилась.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая, являющаяся многодетной матерью, возместила ущерб.