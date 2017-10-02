Мнимая целительница лишила пенсионера сбережений

90-летний житель Петрозаводска обратился в полицию 1 октября. Пенсионер рассказал, что из его квартиры пропали сбережения в сумме 73 тысяч рублей.

Оперативники выяснили, что в доме заявителя побывала неизвестная «целительница». Для совершения магических обрядов она попросила показать деньги. Наговаривая на купюры здоровье, женщина попросила пенсионера принести воды. В момент, когда мужчина отлучился, «целительница» забрала часть сбережений, после чего покинула квартиру.

Как сообщили в пресс-службе МВД Карелии, сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего и разыскивают подозреваемую. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «мошенничество».