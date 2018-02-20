Миллион рублей перевела 86-летняя жительница Карелии телефонным аферистам

В Питкярантском районе возбуждено уголовное дело по факту дистанционного мошенничества. Добычей аферистов стали более миллиона рублей, пишет пресс-служба МВД Карелии.

В полицию обратились сотрудники почтового отделения. Они сообщили, что 86-летняя местная жительница уже несколько раз переводила крупные суммы на неизвестные счета. Во время очередного визита они остановили пенсионерку и вызвали участкового.

Тот побеседовал с пожилой женщиной и узнал, что 7 февраля ей позвонили неизвестные и пообещали выплатить компенсацию в 500 тысяч рублей за некачественный товар. Однако для этого пенсионерке нужно было сделать взнос в размере 32 тысяч. Женщина перевела деньги, после чего ее попросили заплатить еще 36 тысяч. Последовали новые звонки, и в итоге за десять дней жительница района отдала аферистам деньги, которые копила с мужем много лет.

Злоумышленники были так убедительны, что женщина даже после беседы с участковым не поверила, что стала жертвой мошенничества. Потерпевшая осталась уверена, что сделала все правильно и вот-вот получит компенсацию.

Сотрудники полиции просят жителей республики не доверять информации о компенсациях, которые предлагают неизвестные люди. Также не стоит переводить деньги на подозрительные счета.