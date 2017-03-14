Матрос в Карелии напал на свою жену с ножом

Как рассказали в Dоенно-следственном управлении по Западному военному округу, матрос-контрактник в состоянии алкогольного опьянения ударил свою жену ножом в грудь из-за того, что та отказалась отвечать на его вопросы.

Инцидент произошел ночью 28 августа 2016 года в Костомукше. Женщине был причинен тяжкий вред здоровью.

Петрозаводский гарнизонный суд признал военнослужащего виновным в совершении преступления, однако, учитывая, что обвиняемый раскаялся и полностью признал свою вину, приговорил его к условному лишению свободы сроком на 2 года с обязанностью пройти курс лечения от алкоголизма.