Матрос в Карелии напал на свою жену с ножом

Петрозаводский гарнизонный суд рассмотрел дело и вынес приговор.

Как рассказали в Dоенно-следственном управлении по Западному военному округу, матрос-контрактник в состоянии алкогольного опьянения ударил свою жену ножом в грудь из-за того, что та отказалась отвечать на его вопросы.

Инцидент произошел ночью 28 августа 2016 года в Костомукше. Женщине был причинен тяжкий вред здоровью.

Петрозаводский гарнизонный суд признал военнослужащего виновным в совершении преступления, однако, учитывая, что обвиняемый раскаялся и полностью признал свою вину, приговорил его к условному лишению свободы сроком на 2 года с обязанностью пройти курс лечения от алкоголизма.

 

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  • Ашот Гургенович

    матросик видимо хотел узнать, МАТРОСИЛ ли её кто нить, пока он РОДИНЕ служил ))))) она не ответила, вот он и не сдержался ….. а так бы щас служил бы и не тужил, получал бы ДЕНЬГИ (щас в армии ХАЛЯВА ещё та !) а теперь в тюрьме будет баланду жрать …. жизнь просрана у него ….. а из за чего ? ИЗ ЗА ОБЫЧНОЙ п..ды ….. из за неё все беды у мужиков. откинется когда, с судимостью, даже со снятой он уже не человек….. придётся работать.. Это не в армии )))) кормят, поят и деньги платят хорошие … а кстати, не знаете, почему щас патриотов развелось и все в армию валят как мухи на Г. ))) а когда армия была в Ж. то что то я не видел, что бы патриоты туда рвались ))))

  • kva

    Вот это любовь!