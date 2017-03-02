Подросток, устроивший разборки с матерью, напал с ножом на полицейских

Как рассказали в следственном управлении Следкома Карелии, инцидент произошел вечером 24 декабря в одной из квартир Беломорска.

Сотрудников полиции вызвали, чтобы утихомирить подростка, который в состоянии алкогольного опьянения конфликтовал со своей матерью.

Когда стражи порядка появились в квартире, молодой человек схватил нож и начал угрожать. Полицейские забрали нож у обвиняемого и доставили его в отдел для разбирательства.

Сейчас уголовное дело направлено в суд. Разбушевавшейся молодой человек может лишиться свободы на срок до 5 лет.