Лишившийся телефона житель Карелии не смог внести платеж по кредиту

Полиция Питкяранты раскрыла обстоятельства кражи, совершенной на днях в одном из поселков района. Как сообщили в МВД Карелии, жертвой стал мужчина, у которого накануне гостили трое приятелей.

По версии следствия, после застолья знакомые молодого человека покинули квартиру, а вместе с ними пропал и его телефон. Спустя некоторое время потерпевшему позвонили из банка: у мужчины было оформлено автоматическое списание средств в счет погашения кредита, однако списывать с карты оказалось нечего.

Вскоре полицейские установили подозреваемого. 30-летний мужчина похитил телефон и с помощью мобильного банка перевел на свой счет все деньги. Ущерб от действий злоумышленника оценен в десять тысяч рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.