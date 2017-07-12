Липовые извещения от газовщиков стали получать жители Карелии. Об этом сообщается на сайте АО «Карелгаз». Неизвестные представляются газовщиками и предлагают провести техобслуживание газового оборудования. На фальшивых листовках также имеются призывы заключить договор с компанией, название которой почему-то не указывается. Есть только номер телефона, а также сымитирован штрих-код.

Якобы персональные извещения разносят по почтовым ящикам в Петрозаводске и Кондопоге.

«Карелгаз» сообщает, что по телефонному номеру неустановленные лица выдают себя за сотрудников компании ООО «Империя газа», обещают выполнить в Петрозаводске и Кондопоге техобслуживание газового оборудования, установить и демонтировать газовые плиты и водонагреватели.

– Эти люди называют свою организацию городской службой газа учета, на вопросы о том, почему ни на сайтах контролирующих органов, ни в Едином государственном реестре юридических лиц такой компании не зарегистрировано, отвечают, что это бывшая компания ООО «Бытгаз», что по сути это ООО «Империя газа», работают непосредственно в этой компании, находятся в Петрозаводске по адресу: улица Энгельса, 10. При этом руководитель ООО «Империя газа» Елисей Евгеньевич Калашников сообщил, что номер телефона не принадлежит его компании и что эти услуги оказывают не его сотрудники, – сообщается на сайте «Карелгаза».

Карельское УФАС выяснило, что указанный в листовке телефонный номер выделен ООО «ФУД ТВ». Основным видом этой компании является оптовая торговля пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков.

Во избежание недоразумений АО «Карелгаз» просит потребителей с особым вниманием отнестись к выбору компании, обслуживающей газовое оборудование. Несанкционированные работына газовом оборудовании могут привести к серьезным последствиям, в том числе к авариям.

Отметим, что «Республика» неоднократно и подробно писала о деятельности подобных частных компаний. Тогда они массово и настойчиво предлагали горожанам не только проверить, но и поменять квартирные водо- и электросчетчики.