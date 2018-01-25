Лесозаготовительная компания получила штраф в 10 миллионов рублей за взятки

10 миллионов штрафа получила лесозаготовительная компания за взятки. Об этом сообщает пресс-служба карельской прокуратуры.

Установлено, что ООО «Грин Лайн» передало лесничему Паннильского участкового лесничества более 1,7 миллиона рублей за составление лесных деклараций с заведомо недостоверными сведениями о корневом запасе и породном составе древесины на делянках. Кроме того, за эти деньги лесник должен был осуществлять отводы лесосек и проводить проверку качества отводов без выявления нарушений лесного законодательства.

Суд привлек организацию административной ответственности – ей придется заплатить штраф. Уголовное дело в отношении лесничего уже рассматривает суд.