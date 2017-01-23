Коллекторы обвинили петрозаводчанку в проституции

Коллекторы начали травлю молодой петрозаводчанки, работающей в одной из поликлиник города. Злоумышленники обвинили девушку в проституции. Порочащее сообщение разослали по десяткам аккаунтов в социальной сети, отправили в редакции СМИ и даже работодателю. Чтобы придать вес своим словам, коллекторы создали в фоторедакторе коллаж из порнографического снимка. Пришло такое письмо и в нашу редакцию.

Обнаружить подлог не составило труда. Лицо для порнографического коллажа «вырезали» прямо со свадебного фото, размещенного на странице девушки.

Как сообщил нам муж петрозаводчанки, кредит в микрофинансовой организации «Деньги в руки» взяли их родственники. Сумма долга — всего 10 тысяч рублей. Коллекторы начали звонить с угрозами в этот четверг.

— Мы даже не знаем, кому они хотят, чтобы мы заплатили. В самой микрофинансовой организации ничего толком не говорят, — сказал мужчина.

Супруги уже подали заявление в полицию.