Коллеги задержанного Виталия Галкина считают, что его пытаются убрать «полукриминальные дельцы»

Коллективное письмо, составленное работниками Государственного контрольного комитета, разослано в различные инстанции, сообщает «Столица на Онего«.

Коллективное письмо сотрудников государственного контрольного комитета РК «Мы, сотрудники контрольного комитета и коллеги Виталия Анатольевича, сегодня пребываем в шоке! Само по себе: арест руководителя – это уже дестабилизация, но дело в том, что мы не верим в предъявленные обвинения. Принципиальность, честность и компетентность Виталия Анатольевича не вызывает у нас никаких сомнений. Мы считаем, наоборот, именно эти качества спровоцировали сегодняшние события. Не раз он решал вопросы так, как не нравилось некоторым недобросовестным и полукриминальным дельцам, слишком резко, сурово и бескомпромиссно относился к нарушениям и злоупотреблениям. Ни для кого не секрет, что в бизнесе алкоголеоборота работают, подчас, опасные люди. Контрафактный алкоголь, махинации с акцизами, и много- много чего происходит такого, за что они пойдут на всё, так как это всё большие деньги. Считаем, что нашего руководителя пытаются убрать и это дело рук людей этой полукриминальной сферы!»

Напомним, Виталий Галкин, а также его заместитель Алексей Бобылев были задержан накануне сотрудниками правоохранительных органов. По данным Следкома, чиновники оказались фигурантами уголовного дела о взяточничестве.

По версии следствия, деньги сотрудники контрольного комитета получали якобы за покровительство предпринимателей, которые торговали нелегальным алкоголем.

Глава Карелии Александр Худилайнен со своей стороны сообщил, что правительство республики окажет всю необходимую помощь следствию поручил руководителю администрации главы Карелии назначить комплексную проверку деятельности государственного контрольного комитета.