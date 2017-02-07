Карельского заключенного заподозрили в ложном доносе на сотрудников колонии

Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело в отношении заключенного исправительной колонии № 7 в Сегеже Кобы Шургая, подозреваемого в заведомо ложном доносе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, осужденный намеренно оболгал сотрудников колонии, заявив, что с мая 2015-го по март 2016 года те его систематически избивали. В результате, утверждал Шургай, он получил перелом ребра и ушной раковины.

В ходе доследственной проверки следователи провели заявителю медицинскую экспертизу с изучением документов и дополнительным обследованием, в том числе рентгенологическим. Каких-либо повреждений и переломов они не показали. В результате в возбуждении уголовного дела по заявлению отказано.

В отношении самого заявителя за заведомо ложный донос возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что другой заключенный колонии № 7, Хазбулат Габзаев, стал фигурантом двух уголовных дел. Мужчину подозревают в избиении сотрудников исправительного учреждения.