Карельские полицейские опознали переодетого вора благодаря татуировке

Полиция Кондопожского района нашла двоих подозреваемых в магазинной краже. Ущерб составил около 30 тысяч рублей, пишет пресс-служба МВД Карелии.

Как выяснилось, в рождественскую ночь в одном из поселков района в магазине сработала сигнализация. Наряд частной охраны по приезде обнаружил вскрытую дверь и опустошенные полки с алкоголем. Прибывшие на место полицейские изъяли запись с камеры наблюдения, которая запечатлела двоих злоумышленников.

С собой мужчины взяли сумки с крепкими ручками и заранее продумали, как покинуть магазин до приезда охраны. Опознать воров поначалу было сложно: перед незаконным походом за спиртным они переоделись в чужую одежду, надвинули на лица шапки.

Тем не менее одного из злоумышленников выдала татуировка на руке, по которой его опознал участковый уполномоченный. После этого полицейским не составило труда установить личности воров – 63-летнего местного жителя и 30-летнего уроженца Медвежьегорского района.

Воспользоваться похищенным подозреваемые не успели, сейчас в отношении них возбуждено уголовное дело по статье «кража». Один из мужчин задержан, другой находится под подпиской о невыезде.