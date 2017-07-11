Карелия вошла в десятку самых криминальных регионов России

Портал «Виперсон» опубликовал рейтинг регионов по преступности, основанный на анализе данных МВД России за прошлый год.

Согласно приведенным данным, Карелия занимает 10 строчку среди самых криминальных регионов России с показателем 21,5 зарегистрированных преступлений на тысячу населения.

Также в топе оказались Магаданская область, Республика Хакасия, Еврейская автономная область, Кемеровская область, Вологодская область, Республика Алтай, Республика Коми, Курганская область, Амурская область, Республика Бурятия. На верхушке рейтинга — Сахалинская область, Забайкальский край, Республика Тыва.

Самые законопослушные регионы по данным МВД – Чечня, Ингушетия и Дагестан.