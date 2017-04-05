Капитальный обман

4 апреля в Петрозаводске прошло собрание пайщиков кооператива «Семейный капитал». На него пришло более 80 человек: все хотят вернуть свои вложения из денежного фонда НПО. Журналист «Республики» посетил собрание.

Анонимы без денег

Сразу стоит отметить, что практически все пришедшие если и соглашались поговорить с корреспондентом, то только на условиях анонимности.

Инициаторы собрания – две активные пайщицы кооператива. Именно пайщицы, а не руководство. Как оказалось, председатель местного кооперативного участка «Семейного капитала» Наталья Шамонтьева уволилась.

Шамонтьева теперь отказывается говорить с людьми об их взносах, а уж тем более о возврате сбережений. Руководствуется экс-председатель тем, что она, дескать, в кооперативе была наемным рабочим, а теперь никакого спроса, соответственно, с нее и быть не может.

Кооператив «Семейный капитал» до недавнего времени имел множество филиалов по всей России. Большая их часть находилась в Санкт-Петербурге, в Карелии – только один: в Петрозаводске, в доме № 3 по улице Шотмана. Сейчас офис закрыт: отключены все телефоны, вынесена вся мебель. Дверь наглухо заперта.

Многие люди подходили к журналисту «Республики» и спрашивали совета. Но отчаявшиеся пайщики принимали его неохотно: говорить открыто о своей проблеме в СМИ они пока что не хотят: стесняются. У многих высшие образование, многие – узнаваемые в городе люди (врачи, учителя, бизнесмены). Признаться в том, что они клюнули на удочку аферистов и потеряли миллионы рублей, стыдно.

– И что с того, что вы журналист? У меня сын оператором на телевидении работает – надо будет, сами всё снимем, – бросила одна из пайщиц.

КПК «Семейный капитал» организовал Игорь Белоусов. Он обещал возродить сельское хозяйство и залить Россию молочными реками. Такие лозунги до сих пор можно встретить в официальных

КПК «Семейный капитал» организовал Игорь Белоусов. Он обещал возродить сельское хозяйство и залить Россию молочными реками. Такие лозунги до сих пор можно встретить в официальных группах кооператива . Отметим, Белоусову также принадлежат Медвежьегорский молокозавод, агрофирма «Тукса» в Олонецком районе и молочное хозяйство в поселке Салми.

Жертвы капитала

Одна женщина принесла в НПО «Семейный капитал» около миллиона рублей. Хотела увеличить сумму: ее родственнику необходима сложная операция – удаление почки.

Врач одного из медучреждений Петрозаводска отнесла в кооператив также один миллион рублей. Говорит, обещания руководства кооператива звучали очень убедительно. Прельстило ее и то, что Центробанк выдал лицензию «Семейному капиталу» – стало быть, и обмана никакого быть не может.

Еще одна женщина продала квартиру своих родителей и внесла деньги в «Семейный капитал». Хотела накопить и расширить жилплощадь. Ущерб – 2,5 миллиона рублей. Теперь она живет со своими родителями в своей тесной квартире.

80-летний ветеран, инвалид второй группы отнес в кооператив 100 тысяч рублей. Деньги требовал вернуть еще осенью 2016 года. Безуспешно.

Это лишь несколько примеров. Журналист слышал на собрании разные суммы ущерба – от 50 тысяч рублей до четырех миллионов. Примерный возраст потерпевших – от 40 лет.

Одна из пайщиц «Семейного капитала» – Нина Истомина. Она взяла слово на собрании – представилась бывшим сотрудником правоохранительных органов и зампредседателя Союза ветеранов МВД.

Сейчас Нина Истомина владеет юридической фирмой. Она готова помочь каждому пайщику в составлении искового заявления в суд и коллективного обращения в правоохранительные органы. Стоимость услуги – тысяча рублей с лица.

Многие, услышав предложение Истоминой, вставали и уходили. Некоторые с тихим отчаянием матерились:

– [Нехорошие люди], опять им деньги. Хапуги [черт возьми]!

Никакой слаженности в действиях пайщиков нет: люди уже никому не верят. Они видят друг в друге предателей – засланцев Белоусова. Кто-то сбивался в кучки и обсуждал свои проблемы, ругая власть, правоохранительные органы и всю систему в целом. Кто-то написал письмо на передачу «Человек и закон» и собирал под ним подписи. Кто-то спокойно сидел в стороне. Ни во что не верили ни те, ни другие, ни третьи.

Собрание организовали сами пайщики – они даже скидывались по 20-30 рублей за аренду зала (1 час – 1300 рублей). Обманутые люди рассказали, что пришли только жители Петрозаводска, и то далеко не все. Большинство частных кредиторов (именно так с юридической точки зрения они относятся к кооперативу) живут в районах Карелии. Они о собрании, разумеется, ничего не знали.

«Республика» уже предостерегала людей от вступления в кооператив Игоря Белоусова «Семейный капитал», а также раскрывала схему этого предприятия. Мы продолжаем следить за развитием событий.