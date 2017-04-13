Камеры сняли, как неизвестный в балаклаве избил продавщиц магазина

Как сообщили в МВД Карелии, около 3 часов ночи 28 февраля в продуктовый магазин, расположенный в Кеми по адресу улица Октябрьская дом 17, ворвался мужчина в маске и, угрожая ножом, потребовал отдать ему выручку. Продавцу, женщине 37 лет, удалось выбить нож из рук злоумышленника, после чего тот скрылся ни с чем.

Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записи видно, что женщины попытались выбежать из магазина, но входная дверь почему-то не открывалась. Возможно, ее кто-то держал снаружи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 Уголовного кодекса РФ «Разбой». В настоящее время ведется розыск подозреваемого.

Приметы: рост около 180 см, крупного телосложения. Был одет в военную форму старого образца – зеленого камуфлированного цвета.

Всех, кто узнал гражданина на видео или располагает информацией о его местонахождении, просят сообщить об этом по телефону: 8(81458) 5-72-00 или 02 (с мобильного — 102).

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