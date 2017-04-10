Историку Юрию Дмитриеву продлили арест

Петрозаводский городской суд продлил срок заключения под стражей главе карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева до 12 мая, сообщает ТАСС. Напомним, историка обвиняют в изготовлении порнографии с участием приемной дочери, педофилии и хранении оружия.

Дмитриев просил изменить меру пресечения на подписку о невыезде. Прокурор и следователь требовали продлить арест обвиняемого на месяц: по их мнению, он может скрыться от суда и следствия, оказать давление на потерпевшую или свидетелей.

По версии следствия, Дмитриев с 2012 по 2015 год неоднократно фотографировал обнаженную приемную дочь 2005 года рождения, с которой проживал совместно, для изготовления порноматериалов и хранил их на компьютере. Сам Дмитриев сообщил, что раз в месяц фотографировал девочку для наблюдения за ее физическим развитием.