Источник: молодую женщину в Шуньге убили после пыток утюгом

Стали известны подробности жестокого убийства, совершенного в Шуньге 18 декабря. Их «Республике» рассказал информированный источник.

32-летняя жертва пришла в гости к знакомой паре в воскресенье, 18 декабря. Хозяйкой жилища была женщина, ранее имевшая проблемы с законом. С ней был мужчина. Всего в компании было четыре человека. Кем был четвертый – неизвестно, однако сообщается, что он в какой-то момент убежал из дома, чего-то испугавшись. Жертва осталась одна со своими убийцами.

Узнав о том, что у гостьи с собой есть банковская карта, на которую приходит пенсия, пара решила завладеть ей. Разузнать пин-код от карты злоумышленники решили с помощью утюга – женщину пытали, положив на стол. Люди, выносившие труп, видели множество ожогов на теле погибшей.

Сообщила ли жертва пин-код от своей карты или нет, неизвестно. Однако в какой-то злоумышленники перерезали горло своей жертве кухонным ножом.

В правоохранительные органы о преступлении сообщила парализованная мать злоумышленницы. Она во время совершения убийства находилась в соседней комнате.

Прибывшие на место трагедии полицейские увидели, что труп гостьи лежал на столе, вокруг него ходили мужчина и женщина. Они готовились разделать тело, чтобы после от него избавиться, сообщил наш источник.

Погибшей женщиной оказалась 32-летняя жительница поселка Великая Губа.

Официального комментария по поводу случившегося от силовых структур пока что получить не удалось.