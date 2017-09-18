Экс-инспектору ГИБДД дали реальный срок за помощь в продаже краденых авто

Питкярантский городской суд вынес приговор в отношении бывшего инспектора ГИБДД, которого обвиняли во взяточничестве. Бывший служащий отправится в колонию общего режима на 2 года и 1 месяц.

По версии следствия, мужчина в течение двух лет — с 2014 по 2016 год — помогал двум злоумышленникам регистрировать автомобили, которые те приобретали преступным путем. Взятки он получил за незаконную регистрацию в общей сложности 31 автомобиля бизнес-класса без предоставления их для осмотра и сверки номерных агрегатов и в отсутствие собственника транспортного средства, а также за незаконное внесение изменений в регистрационные данные и замену паспортов транспортных средств.

Суд учел то, что подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном, тем не менее, помимо реального срока бывший инспектор получил штраф в размере 830 тысяч рублей. Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.

Уголовные дела в отношении взяткодателей находятся на рассмотрении в том же суде.