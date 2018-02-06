Петрозаводский суд рассматривает ходатайство об аресте Сергея Никольского

В эти минуты в Петрозаводском горсуде рассматривается ходатайство об аресте предпринимателя Сергея Никольского. Его обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, в качестве потерпевшего в уголовном деле фигурирует администрация Кондопоги, сообщает корреспондент «Республики» из зала заседания.

Следствие считает, что Никольский может скрыться от следственный органов и оказать давление на свидетелей, которые являются его близкими друзьями. В числе таких свидетелей в деле фигурируют нынешний заместитель министра строительства Карелии Дмитрий Горох и замруководителя управления капитального строительства Александр Терез. Все эти три лица были учредителями строительной компании, которая с нарушениями построила дом на улице Горького в Кондопоге. Впоследствии семь квартир на первом этаже признали непригодными для проживания.

Помимо этого, по мнению следствия, Никольский может продолжить заниматься преступной деятельностью, поскольку продолжает работать в строительной сфере, в частности, руководит проектом в компании «Соцстрой».

Напомним, ситуация с домом на улице Горького в Кондопоге стала предметом разбирательства с участием региональной власти. На место выезжал премьер-министр Карелии Александр Чепик. Сегодня стало известно, что Следком Карелии возбудил уголовное дело по признакам мошенничества, совершенного в особо крупном размере при строительстве жилого дома в Кондопоге. По подозрению в совершении указанного преступления задержан один из учредителей строительной организации Сергей Никольский.