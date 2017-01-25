Ходатайства об аресте двух чиновников автодорнадзора рассматривают одновременно

Рассмотрение ходатайств об аресте замначальника управления УГАДН Дениса Краснопевцева и начальника отдела Евгения Шелковникова началось в суде Петрозаводска одновременно, но в разных залах.

Обоих чиновников обвиняют в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, в мае прошлого года подозреваемые получили от предпринимателя взятку в виде алкогольной продукции на сумму не менее 20 тысяч рублей за непривлечение организации-перевозчика к административной ответственности за выявленные на стационарном посту весового контроля нарушения правил перевозки тяжеловесных грузов и за беспрепятственный выпуск со специализированной стоянки задержанных машин, которые перевозили алкоголь.

Следствие ходатайствует об аресте обвиняемых на два месяца.