Гвардейцы задержали пытавшегося украсть дорогой шоколад подростка

17 июля около 19:00 в магазине в доме № 38/2 по Лососинскому шоссе сработало средство экстренного вызова полиции. На месте группа задержания выяснила, что с помощью камер видеонаблюдения директор магазина заметил, как неизвестный молодой человек взял с витрины шесть наборов шоколада на значительную сумму. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии Карелии.

Злоумышленник спрятал краденое под одеждой и прошёл мимо кассы.

Охранники магазина задержали несовершеннолетнего 2001 года рождения и передали его сотрудникам вневедомственной охраны. После подростка доставили в отдел полиции.